Biga'nın İlyasalan köyü karantina altına alındı
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Biga'nın İlyasalan köyü karantina altına alındı

23.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:49
Biga'nın İlyasalan köyü karantina altına alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı İlyasalan köyü korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında on gün karantina altına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı İlyasalan köyü korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında on gün karantina altına alındı.

Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Mustafa Can başkanlığında toplanarak karar aldı. Yapılan açıklamada, "İlçemiz İlyasalan köyünde saptanan Yeni Koronovirüs (Covid-19) vakalarının yayılımını engellemek,toplum sağlığını korumak amacıyla,1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27.ve 72. maddeleri doğrultusunda 23/12/2020 Çarşamba günü saat 00: 00 dan itibaren 10 gün süreyle İlyasalan köyü için bir takım kısıtlamaların uygulanmasına karar verilmiştir. Köye giriş ve çıkışlar istisnalar dışında yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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