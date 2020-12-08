Biga'nın Güleç köyü karantina altına alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Güleç köyü, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Biga Kaymakamlığı Mustafa Can başkanlığında toplanan Biga İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurulunun kararınca ilçeye bağlı Güleç köyde 10 gün süre ile giriş ve çıkışlar kısıtlandı. Biga Kaymakamlığından yapılan açıklamada: "İlçe merkez mahallelerin bir kısmında ve Kemer, Kozçeşme köylerinde bazı haneler covid-19 salgını nedeniyle karantinaya alınmıştır. İlçemiz merkez mahallerinde şu an itibariyle karantina uygulaması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın salgın süresince maske, mesafe, temizlik kurallarına uyması büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunulmaması, akraba, komşu ziyaretleri yapılmaması salgının önlenmesindeki en büyük tedbirlerdir. Bu nedenle vatandaşlarımızdan bu süreçte kurallara uyulmasını önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı