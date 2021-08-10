Biga'nın Gerlengeç köyünde anız yangını

Biga'nın Gerlengeç köyünde çıkan anız yangınında 1 hektar anız zarar gördü.

Biga'nın Gerlengeç köyünde çıkan anız yangınında 1 hektar anız zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Gerlengeç köyü yakınlarında bulunan alanda henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Yangın, ormana sıçramadan vatandaşlar müdahalede bulundu.

Biga Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Gümüşçay Belediyesine ait itfaiye ekipleri çalışmalara katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya