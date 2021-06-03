Biga Kaymakamı Can'dan evi yanan aileye ziyaret

Biga Kaymakamı Mustafa Can, evi yanan vatandaşa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Biga Kaymakamı Mustafa Can, evi yanan vatandaşa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Hasan Demirci ile Turan Mahallesi'nde evi yanan İsmail İbidi ve ailesini ziyaret eden Can, "Devlet olarak her türlü yardıma hazırız. İlk vakıf toplantısında gereken yardımı yapacağız." dedi.

İbidi de tek katlı evinin yandığını, yangın sırasında bütün vatandaşların seferber olduğunu ancak eşyalarının bir çoğunu kaybettiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya