Biga İtfaiyesi'nden, sağlık çalışanlarına yangın söndürme eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Biga İtfaiyesi'nden, sağlık çalışanlarına yangın söndürme eğitimi

19.01.2021 19:29 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:33
Biga İtfaiyesi'nden, sağlık çalışanlarına yangın söndürme eğitimi

ÇANAKKALE'nin Biga ilçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli için pratik eğitim programı ve uygulamalı yangın söndürme eğitimi düzenledi.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli için pratik eğitim programı ve uygulamalı yangın söndürme eğitimi düzenledi.

Biga Belediyesi, 2021 yılı içerisinde yapılacak yangın tatbikatlarının ilkini Biga ilçe Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirdi. Olası bir yangın durumunda önlem almak ve hazırlıklı olmak adına sağlık personelinin katılımı ile gerçekleştirilen programda, öncelikle pratik eğitimler verildi.Eğitim programının ardından ise yangın söndürme tatbikatı düzenlendi. Gerekli ön eğitimini alan sağlık çalışanları alevlere müdahale etti. Biga İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Güneş Arıkan Yamaç, Biga Belediyesi tarafından düzenlenen uygulamalı tatbikat programı için teşekkür etti. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, düzenlenen eğitim programıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "24 saat görev başında olan itfaiye ekiplerimiz, yangın ve olası afet durumlarına karşı her an teyakkuz halinde. Yangın ihtimaline karşı deneyim kazandırmak amacıyla da kamu kurum ve kuruluşlarındaki yangın tatbikatlarına devam edilmekte. Bu kapsamda 2021 yılının ilk yangın söndürme tatbikatını Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirdik ve personeli bilgilendirdik. Uygulamalı yangın söndürme tatbikatlarımız diğer kurum ve kuruluşlarda da yıl boyunca gerçekleşecek"


Biga İtfaiyesi'nden, sağlık çalışanlarına yangın söndürme eğitimi
Biga İtfaiyesi'nden, sağlık çalışanlarına yangın söndürme eğitimi
Biga İtfaiyesi'nden, sağlık çalışanlarına yangın söndürme eğitimi
Biga İtfaiyesi'nden, sağlık çalışanlarına yangın söndürme eğitimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemre Kemer Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Josef De Souza Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Hastane
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Biga İtfaiyesi'nden, sağlık çalışanlarına yangın söndürme eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 19:43:34. #1.15#
title