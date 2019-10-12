12.10.2019 14:24

Biga İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan uyuşturucuya af yok: 23 kilogram esrar ele geçirildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu ele geçirildi.

115 kilogram( 97 kök) esrar ele geçirilerek devam eden uyuşturucu operasyonu ile ilgili olarak şüpheli şahıs K.U. yakalandı. Kendisinin başka şahıslarla da bağlantısı olduğu değerlendirilen yaklaşık 3 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda Geyikkırı köyünden M.N.D. ve Balıkesir'den de F.G. isimli şahıs evlerinde yakalandı. Yapılan ev araması sonucunda 23 kilogram esrar maddesi ve çeşitli esrar içiminde ve yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şahıslar Biga Jandarması tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Biga İlçe Jandarma Komutanlığı, operasyon kapsamında son bir haftada toplam 138 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Kaynak: İHA