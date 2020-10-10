Biga fuarında patron çıldırdı
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Biga fuarında patron çıldırdı

10.10.2020 11:32 | Son Güncelleme: 10.10.2020 11:35
Biga fuarında patron çıldırdı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen 14. Gıda Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarında mermer mezar ve mobilya dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın yaptığı kampanya görenleri şaşırttı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen 14. Gıda Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarında mermer mezar ve mobilya dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın yaptığı kampanya görenleri şaşırttı.

'30 Şubat'ta ölene mezar bedava' tabelası büyük ilgi gördü. Fuar alanında bu standı gören vatandaşlar meraklı gözlerle o anları kayıt altına aldı.

Geçtiğimiz yıl da aynı şekilde dikkat çeken bir çıkış yaptıklarını belirten firma sahibi İbrahim Aktay yaptığı açıklamada, "Bu yıl yaşadığımız pandemi nedeniyle dikkat çekmek amacı ile farkındalık oluşturmak istedik ve amacımıza ulaştık. Standımız ilgi gördü. Geçen yılki fiyatlar ile bu yıl ki fiyatlar arasında çok büyük farklar yok. Bu yıl 14. kez fuara katılıyoruz. Seneye 15. kez katıldığımızda özel kampanya yapacağız. Dükkanda tüm ürünlerimizi kurup sergilememiz mümkün olmuyor. Fuarlar sayesinde daha büyük pazara ulaşmış oluyoruz. Fiyatlar, 750 ile 20 bin lira arasında değişiyor. Şok şok şok. Patron çıldırdı. 30 Şubat'ta ölene mezar bedava yazısı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çok ilgi gördü" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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