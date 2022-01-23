Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Mutur seçildi - Haberler
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Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Mutur seçildi

Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Mutur seçildi
AA / Serten Akkaya - Haberler | Güncel

Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE (AA) - Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurulunun Divan Başkanlığını Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Ünal Özcan yaptı. Denetim kurulu faaliyet raporu, gelir-gider hesapları okunarak, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından ibraz edildi.

Seçimlerde, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur ile Cüneyt Oflaz başkan olabilmek için yarıştı. 1594 üyenin oy kullandığı seçimlerde 9 oy geçersiz sayıldı. Geçerli oyların 973'ünü alan İbrahim Mutur, yeniden başkan seçildi. Cüneyt Oflaz ise 612 oy aldı.

AA / Serten Akkaya - Son Dakika Haberleri

Esnaf ve Sanatkarlar, Ünal Özcan, Çanakkale, Düğün, Güncel, Haber

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