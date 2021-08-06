Biga'dan afet bölgesine saman balyası gönderildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinden, orman yangınlarının sürdüğü Antalya'nın Manavgat ilçesine 500 adet saman balyası gönderildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinden, orman yangınlarının sürdüğü Antalya'nın Manavgat ilçesine 500 adet saman balyası gönderildi.

Biga'nın Şakirbey köyünden Manavgat yangın afet bölgesine destek verildi. Şakirbey Köyü Muhtarı Hasan Özden' in organizasyonuyla köylülerden toplanan 500 saman balyası, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yola çıktı. Hayırseverlere teşekkür eden Hasan Özden, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Salkımevler mevkiinde bulunan saman toplama ve depolama alanına teslim edilmek üzere saman balyalarının yola çıkarıldığını söyledi. Hasan Özden, afetten zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı