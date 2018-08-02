Biga'dan 10 Proje Fon Desteği Almaya Hak Kazandı

Biga'daki okullarca hazırlanan 10 proje, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesinin (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında sağladığı fonlardan yararlanma hakkı kazandığı bildirildi.

Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesinin (TANAP), Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında hazırlanan projelere fon desteği sağladığını belirtti.

Hat güzergahında bulunan Biga'dan 13 okulun da STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Materyal ve Eğitimi Projesi sunduğunu aktaran Bilen, bu projelerden 10'unun kabul edilerek, 111 bin 378 liralık bütçenin ilçeye geldiğini söyledi.

Toplantıya, okul müdürleri ve müdür yardımcıları da katıldı.