Biga'daki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Biga Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 8 zanlı yakalandı.
Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilogram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.