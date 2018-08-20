Biga'daki Kurban Pazarında Hareketlilik

Biga'da Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Borsası'nda hareketlilik yaşandı.



Kurban Bayramı öncesi Biga Canlı Hayvan Borsası'nda bölge üreticisinden gelen kurbanlıklar satışa sunuldu.

Biga Borsası Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Sütçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 bin metrekare alanda bulunan hayvan borsasına hayvan getiren üreticilerin yerlerinden memnun olduğunu söyledi.

Kantar Memuru Servet Sezen ve Tescil Memuru Emre Yavuz ile görev yaptıklarını belirten Sütçü, "Hayvan üreticileri için 175 padokluk yer ayırdık ve şu anda hiç yerimiz kalmadı. Bin 500 küçük baş hayvanın satışa sunulduğu hayvan borsamıza giren hayvanların Veteriner Hekim Sıtkı Keçici tarafından portatif ultrason cihazı ile gebelik testleri yapılıyor." dedi.

Bigalı üretici Seda Aslan ise kurbanlık fiyatlarının bin 300 ile bin 700 lira arasında seyrettiğini ifade ederek, "Pazarımız hareketli ve bereketli geçiyor. 60 koç getirdim ve onları satmak için buradayım. Satışlardan memnunum." ifadelerini kullandı.