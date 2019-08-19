Biga'daki çeşmelerin bakım ve temizliği yapıldı

19.08.2019 16:45

Biga Belediyesi, ilçe genelindeki 43 tatlı su çeşmesi hattında bakım ve temizlik yaptı.

Biga Belediyesi, mahallelere sunduğu tatlı su hizmetini daha kaliteli ve sağlıklı hale getirmek için tüm tatlı su çeşmelerinde bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. 9 mahallenin tamamında çeşitli noktalarda hizmet sunan 43 tatlı su çeşmesinin arıtma sistemi, elektrik tesisatının bakımı yapılıp, eskiyen malzemeler yenilenirken depo ve su hatları temizlendi. Ekipler ayrıca, çalışmayan çeşmeleri de aktif hale getirerek yıpranmış ve bozuk olan muslukları yenisiyle değiştirdi.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Belediye ekiplerimiz ilçemiz genelindeki arıtma sistemiyle çalışan tatlı su çeşmelerinin bakım ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Tatlı su çeşmelerimiz halkımızın güven içinde temiz ve sağlıklı bir şekilde tüketebileceği suyu sağlamaktadır. Bizler halkımızın rahatı ve mutluluğu için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli su içmesi bizim için çok değerli. Çünkü su hayattır. Ekiplerimiz periyodik olarak temizlik ve bakım çalışmalarını yerine getiriyor. Özellikle vatandaşlarımızdan çeşme suyunun çabuk kesildiği yönünde şikayetler vardı. Bakım çalışmalarıyla bu sıkıntıyı da giderdik. Her mahallemizde bulunan tatlı su çeşmelerimiz günün her saati halkımızın kullanımındadır" diye konuştu.

Dikkat çeken bir uyarıda da bulunan Başkan Erdoğan, "Tatlı su çeşmelerimizden suların akmadığı zaman dilimlerinde halkımızdan arıza olduğuna yönelik şikayetler de alıyoruz. Tabi burada arıza değil de suyun bitmesi söz konusu oluyor. Özellikle suyumuzu daha duyarlı olarak araç yıkama, sulama veya kapı önü yıkama gibi ihtiyaçlar için değil de sadece içme ihtiyacımız için kullanmalıyız. Suyumuz çok değerli, suyumuza sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA