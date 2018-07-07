Biga'da Yaz Kuran Kurslarına İlgi Artıyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Müftülüğü tarafından Süleymaniye Camisinde açılan yaz kuran kursuna, 170 öğrenci katıldı.

Süleymaniye Cami İmam Hatibi Fethi Altındiş, yaptığı açıklamada geçen yıl 149, bu yıl ise 170 ilkokul öğrencisinin yaz kuran kursuna katıldığını söyledi. Altındiş, camideki dört sınıfta,4 öğretici ile öğrencilere Kuran-ı Kerim öğretildiğini belirterek, "Kursumuza gösterilen yoğun ilgi bize gurur veriyor. Geçen yıla göre, öğrenci sayımızda artış var. Kur'an, çocuklarımızın camiyle bütünleşmesi açısından çok önemli. Camide, Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra namaz, ahlak, Peygamber Efendimizin hayatını öğretiyoruz" dedi. Kurslar, 25 Haziran'da başlayıp 17 Ağustos'ta sona erecek. - ÇANAKKALE