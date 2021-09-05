Biga'da yaklaşık bin balya saman yandı
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Biga'da yaklaşık bin balya saman yandı

Biga'da yaklaşık bin balya saman yandı
Anadolu Ajansı / Serten Akkaya - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir ahırda bulunan saman balyaları yandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir ahırda bulunan saman balyaları yandı.

İlçeye bağlı Harmanlı köyünde Vedat Bülbül'e ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Biga Orman İşletme Müdürlüğü ve Biga Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazözlerle müdahalede bulunan ekipler, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Ahırdaki yaklaşık bin balya samanın yandığı olayın çıkış nedeni araştırılıyor.???????

Biga'da yaklaşık bin balya saman yandı
Biga'da yaklaşık bin balya saman yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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