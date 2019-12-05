Biga'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
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Biga'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

05.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:48
Biga'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

'nin ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Biga ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, 1 kilo bonzai ve 3 tabanca ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
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