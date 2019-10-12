Biga'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı (2)

12.10.2019 19:52

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çanakkale Jandarma Komutanlığı ve Biga Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden Kazım Uysal ve Nadir Durmaz sevk edildikleri Biga adliyesinde savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli F.G. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA