Biga'da uyuşturucu operasyonu
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir evde düzenlenen uyuşturucu partisi polis baskınıyla son buldu.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir evde düzenlenen uyuşturucu partisi polis baskınıyla son buldu.
Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama tedbirleri kapsamında yaptıkları uygulamada şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.
Yapılan takipte bir evde uyuşturucu partisi düzenlendiği belirlenip şüphelilere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, evde bulunan 4 kişi gözaltına alındı, sentetik kannabinoid, metamfetamin, taş esrar, xanax marka sentetik ecza maddesi, uyuşturucu madde içmeye yarayan aparat ve uyuşturucu içmeye yarayan düzeneğe el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya