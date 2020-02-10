Biga'da uyuşturucu operasyonu

10.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:40

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Karabiga Jandarma Karakolu ekiplerince Karabiga beldesinde, uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen zanlıya yönelik çalışma başlatıldı.

N.Ş'ye ait Kocagür köyündeki ev ve eklentisinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, 3 gram kenevir tohumu ve oluklu sustalı bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA