Biga'da uyuşturucu operasyonu

12.10.2019 13:12

Biga İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir hafta önce yapılan operasyon ile 115 kg kubar esrar ve 97 kök hint keneviri ele geçirilmesi olayının firari şüphelilerinin yakalanması için Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri üç ayrı noktada operasyon gerçekleştirdi.

Olayın firari şüphelilerinden K.U. Akköprü köyünde saklandığı evden kaçmaya çalışırken evin etrafını saran jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden M.N.D. ise Geyikkırı köyünde yakalandı.

Jandarma narkotik köpeği "Roket"in katılımıyla şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 22 kg kubar esrar maddesi, çok sayıda 9 mm tabanca mermisi ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparatlar ele geçirildi. Şüphelilerden F.G. ise Bandırma'da saklandığı evde jandarma tarafından yakalandı.

Aynı olayla ilgili jandarma tarafından yapılan iki operasyonda toplam 138 kg esrar ve 97 kök hint keneviri ele geçirilmiş oldu.

Üç şüpheli de jandarma tarafından gözaltına alınarak Biga Adliyesine çıkarıldı.

Kaynak: AA