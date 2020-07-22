Biga'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Biga'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, uyuşturucu ve kaçak silah satışı yapan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Biga'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
22.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:03

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, uyuşturucu ve kaçak silah satışı yapan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gelen bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, M.Ç. isimli bir şahsı Biga ilçe merkezinde silah satışı yaptığı esnada suçüstü yakaladı.

M.Ç. isimli şahsın araç ve üzerinde yapılan aramalarda; 1 adet Sig Sauver P236 cal tabanca, 3 adet 9 mm tabanca mermisi,2bin 700 TL nakit para, 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

M.Ç ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen A.Ç isimli şahısların Biga ilçe merkezinde bulunan 2 ev ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda ise; 36 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan M.Ç., .çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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