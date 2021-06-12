Biga'da Türk Kızılay'ının 153. kuruluş yıl dönümünü kutlandı
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Biga'da Türk Kızılay'ının 153. kuruluş yıl dönümünü kutlandı

Biga'da Türk Kızılay'ının 153. kuruluş yıl dönümünü kutlandı
Anadolu Ajansı / Serten Akkaya - Haberler | Güncel

Türk Kızılay'ının 153. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Biga ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılay'ının 153. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Biga ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılay Biga Şubesi Başkanı Erdoğan Başer, burada yaptığı konuşmada, 1928 yılında Biga'da kurulan şubelerinde, göreve geldikleri günden buyana sorumluluklarını yerine getirerek, hizmet yelpazesini ve ilçedeki imkanları geliştirdiklerini söyledi.

Başer, amaçlarının, gelecek kuşaklara birçok öğretiyi verecek ve dirençli topluma katkı sağlayacak "Kızılay Biga BİLMER" ismiyle bir tesis bırakmak olduğunu ifade etti.

Türk Kızılay Şube Hizmetleri Direktörü Orhan Demiralp ise "262 şube 282 temsilcilik ve 544 noktada şu anda gönüllüleriyle birlikte toplumu güçlendirmek için çalışan bir Kızılay görüyoruz. 'Her evden bir Kızılaycı' sözü içimi kıpır kıpır eden bir sözdür. İsterim ki bütün şubelerimiz arasında Biga farkındalıklarıyla, etkinlikleriyle, rol model olacaktır." diye konuştu.

Türk Kızılayı Biga Şubesi tarafından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti Biga İlçe Başkanı Hasan Sepici, Biga Kent Konseyi Başkan V. Sıtkı Yağan, Türk Kızılay Şube Hizmetleri Direktörü Orhan Demiralp, Gençlik ve Spor Müdürü Celal Avcı, Türk Kızılay üyeleri ve gönüllüleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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