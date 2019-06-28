Biga'da trafik denetimleri artırıldı

Biga Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen trafik denetimleri artırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Çanakkale-Bandırma ile Biga-Çan çevre yolları kesişiminde bulunan Şakirbey ışıklı kavşağında trafik kazalarının önüne geçebilmek için denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, son bir haftada 147 araç ve sürücüsü kontrol etti.

Denetimlerde, ihlalleri tespit edilen 20 kişiye toplam 4 bin 229 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA