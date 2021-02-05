Biga'da TOBB destekli 85 adet klavyeli tablet bilgisayar törenle teslim edildi
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Biga'da TOBB destekli 85 adet klavyeli tablet bilgisayar törenle teslim edildi

05.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:08
Biga'da TOBB destekli 85 adet klavyeli tablet bilgisayar törenle teslim edildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Türkiye Odalar ile Borsalar Birliği (TOBB) ile Biga Ticaret ve Sanayi Odası tarafından temin edilen 85 tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere törenle okul müdürlerine teslim edildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Türkiye Odalar ile Borsalar Birliği (TOBB) ile Biga Ticaret ve Sanayi Odası tarafından temin edilen 85 tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere törenle okul müdürlerine teslim edildi.

Törene, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkan Yardımcıları Sıtkı Keçeci ve Nazım Hikmet Keskiner, Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve okul müdürleri katıldı.

Katılımcıların konuşma yaptığı törenin ardından, 85 adet klavyeli tablet bilgisayar, okul müdürleri aracılığıyla öğrencilere verilmek üzere teslim alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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