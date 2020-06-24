Biga'da tefeci operasyonu
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Biga'da tefeci operasyonu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda bir kişi tutuklandı.

Biga'da tefeci operasyonu
24.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:48

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda bir kişi tutuklandı.

Biga Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla aylar önce başlatılan soruşturmalarda Çanakkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Biga Emniyet Müdürlüğünün aylardır izlediği tefecilere operasyon gerçekleştirildi. İki ayrı operasyonda şüphelilerin Biga ve Gönen'de bulunan ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 44 mermi, 13 tane suça ilişkin senet, 3 adet şikayetçi vatandaşlara ait senet, 3 adet şikayetçi vatandaşlara ait tapu fotokopisi, 58 tane boş senet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri Biga Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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