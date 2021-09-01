Biga'da tarla günü etkinliği düzenlendi
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Biga'da tarla günü etkinliği düzenlendi

Biga'da tarla günü etkinliği düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde 'Hayvanlar Ota Güğümler Süte Doysun Projesi' kapsamında Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından silajlık soya-mısır yetiştiriciliği demonstrasyonu etkinliği düzenlendi.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde 'Hayvanlar Ota Güğümler Süte Doysun Projesi' kapsamında Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından silajlık soya-mısır yetiştiriciliği demonstrasyonu etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe; Çanakkale AK Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Sepici, MHP İlçe Başkanı Salih Altınkaya, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü şube ve ilçe müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Burada gerçekleştirilen etkinliğin önemine değinen Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "İlimizde 221 bin büyük baş, 785 bin küçükbaş hayvanımızın olduğunu görüyoruz. Bu da hayvancılığın ilimizde ne kadar ciddi ve iyi bir durumda olduğunu anlatıyor. Eğer biz hayvancılık yaptığımızda karlı bir durumda değilsek bu hayvancılığı yapmamamız gerekiyor. Karlılığa nasıl ulaşabiliriz dediğimizde ise kaba yemin en az yüzde 65-70'ini üreticimizin üretmesi gerekiyor. Bu doğrultudan yola çıktık. Çok şükür ilimiz dört tane yem bitkisinden Türkiye'de üretim miktarı açısından birinci sırada. Ancak, 940 bin ton kuru yoncaya ihtiyacımız var. Biz bunun 500 bin tonunu üretebiliyoruz. Yani 440 bin ton açığımız var. 4 tane yem bitkisinde Türkiye'de birinci olmamıza rağmen yine de açığımız var. Bu açığı kapatabilmek için kaliteli kaba yem bitkisi üretimini biz teşvik etmemiz gerekiyor. Saman, sap gibi ürünler yerine daha kaliteli yem bitkileri üretip az alanla daha fazla yüksek verim ve kaliteli yemi hayvanlarımıza vermemiz gerekiyor. Özellikle son 5 yıl içerisinde ciddi yatırımlar ve projeler yaptık. 2015 yılında ciddi anlamda tohum dağıttık. Üreticimiz, İtalyan çimi ile tanıştı. Bitkinin beslenmede ne kadar faydalı olduğunu üreticimiz, yaşayarak uygulayarak öğrendi. Her dağıttığımız tohum bize misli misli alanda geri döndü. 5 yılda 73 bin dekarlık alanda 352 bin ton İtalyan çimi üretmişiz. Türkiye'de birinci sıradayız. Çanakkale olarak yüzde 36'sını üretiyoruz" dedi.

Soyanın yurt dışından geldiğine dikkat çeken Karadağ, "Et ve süt üretiminde ciddi anlamda artış sağlayan yaş soyadaki yüzde 25 oranındaki protein değeri silajlık mısır ile karıştırıldığında yüzde 17'lere çıkmış oluyor. Silajlık mısır yüksek enerji değerine sahip. Protein oranı yüksek olan soya bununla birlikte karışıma girdiğinde silajlık mısırın enerjisi ile birleşince protein değerini 3 katına çıkarıyor. Silajlık soya mısır projesini 5 bin 310 dekarlık alanda 319 çiftçimiz ile ekilişleri gerçekleştirdik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından üretici Özkan Yel'in tarlasında yemlik soya ve silajlık mısır hasadı yapıldı. - ÇANAKKALE

Biga'da tarla günü etkinliği düzenlendi
Biga'da tarla günü etkinliği düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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