Biga'da "tarla günü" etkinliği düzenlendi
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Biga'da "tarla günü" etkinliği düzenlendi

Biga'da 'tarla günü' etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Serten Akkaya - Haberler | Ekonomi

"Hayvanlar Ota Güğümler Süte Doysun Projesi" kapsamında Biga Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kalafat köyünde silajlık soya ve mısır yetiştiriciliği demonstrasyonu tarla günü etkinliği gerçekleştirildi.

"Hayvanlar Ota Güğümler Süte Doysun Projesi" kapsamında Biga Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kalafat köyünde silajlık soya ve mısır yetiştiriciliği demonstrasyonu tarla günü etkinliği gerçekleştirildi.

Üretici Özkan Yel'in tarlasındaki etkinliğe, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Sepici, MHP İlçe Başkanı Salih Altınkaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ve çiftçiler katıldı.

Karadağ, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'de 221 bin büyükbaş, 785 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu söyledi.

Bu rakamların hayvancılığın kentte ne kadar ciddi ve iyi bir durumda olduğunu anlattığını belirten Karadağ, şöyle konuştu:

"Eğer biz hayvancılık yaptığımızda karlı bir durumda değilsek bu hayvancılığı yapmamamız gerekiyor. Karlılığa nasıl ulaşabiliriz dediğimizde ise kaba yemin en az yüzde 65-70'ini üreticimizin üretmesi gerekiyor. Bu doğrultudan yola çıktık. Çok şükür ilimiz 4 yem bitkisinde, Türkiye'de üretim miktarı açısından birinci sırada ancak 940 bin ton kuru yoncaya ihtiyacımız var. Biz bunun 500 bin tonunu üretebiliyoruz. Yani 440 bin ton açığımız var."

Konuşmaların ardından hasat yapıldı.

Biga'da 'tarla günü' etkinliği düzenlendi
Biga'da 'tarla günü' etkinliği düzenlendi
Biga'da 'tarla günü' etkinliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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