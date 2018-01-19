Biga'da Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Tarımsal Nüfus Gençleşiyor projesi kapsamında düzenlenen kurslarda başarılı olan 166 kursiyere sertifikaları törenle dağıtıldı.

Türkiye İş Kurumunu (İŞKUR) Çanakkale İl Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı ile Biga Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce Göktepe, Kayapınar, Gündoğdu, Yolindi köyleri ile Karabiga beldesinde açılan süt sığırı yetiştiriciliği kurslarını tamamlayan 166 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen sertifika törenine AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Türkiye Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Darcan, Biga Kaymakamı Mustafa Can, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vasfi Karaca, Biga Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ali Hikmet Cevher, İŞKUR İlçe Müdürü Yasin Sezgin, Ziraat Odası Başkanı Beytullah Elmacı, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, İl Genel Meclis üyeleri, Oda başkanları ve kursiyerler katıldı.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, 148 bayan çiftçiden 18 çiftçinin erkek olduğunu vurgulayarak, bayanların yapmış olduğu özverili çalışma ile birçok alanda sorunların aşılacağını söyledi. AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ise günlük 350 ton süt üretimi olan bir ilçede süt sığırcılığı kursu açılmasının farklı bir anlamı olduğunu belirtti. Gider, "Bu çalışmada hedefini bulan taş anlamına geliyor. Türkiye ortalamalarına baktığımızda 15 kilogram ancak bu rakam Biga'da 25 kilogram çok üst seviyede olması hepimizi gururlandırıyor" diye konuştu. Konuşmanın ardından kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı, yelek hediye edildi. - ÇANAKKALE