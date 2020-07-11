Biga'da Srebrenitsa anıtı törenle açıldı
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Biga'da Srebrenitsa anıtı törenle açıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediye ve Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle yapılan Srebrenitsa anıtı törenle açıldı.

Biga'da Srebrenitsa anıtı törenle açıldı
11.07.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:04

Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediye ve Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle yapılan Srebrenitsa anıtı törenle açıldı.

Şehit Ulaş Açıkgöz Caddesinde düzenlenen açılış törenine Türkiye Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Güneş, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Duran, Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Oda Başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Duran burada yaptığı açılış konuşmasında, "Srebrenista anneleri için Biga'ya bir anıt yapılacağı o gün görüşülmüştü. Bugün burada anıtın açılışını yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Çanakkale savaşına Bosna'dan gelerek şehadete kavuşan Boşnak şehitlerimizin aziz hatıraları için tarihi alan içerisinde Alçıtepe'de bir anıt projemizi kabul edilmiş ve çalışmalarına başlanmıştır. 18 Mart 2021 tarihinde açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

Türkiye Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Güneş ise konuşmasında, "Bağımsız bir ülke olan Bosna Hersek'in komşuları Sırbistan ve Karadağ tarafında yok edilmek üzere saldırıya uğradığı sırada Birleşmiş Milletlerin koruması altındaki bir bölgede 2. dünya savaşından bu yana Avrupa'da işlenen büyük insanlık suçunun Srebrenitsa'daki Boşnak soykırımının 25. yıl dönümüdür. Boşnaklar üzerinde işlenen bu savaş suçu Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilen ve o dönem Hollanda askerleri tarafından sözde kurulan Srebrenista Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası toplumun gözetiminde işlenmiştir. Srebrenista'daki bu soykırım suçunun işlenmesi sırasında 11 - 22 Temmuz 1995 günleri arasında Birleşmiş Milletler tarafından silahlandırılmış Sırplar tarafından esir alınmış veya Birleşmiş Milletlerin Hollandalı askerler tarafından Sırplara teslim edilmiş yaşları 1 ile 97 yaşında değişen 8 bin 372 Boşnak katledilerek öldürülmüşlerdir. Ruhları şad olsun" diye konuştu

Törende. Türkiye Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Güneş Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a hediye takdim etti. Yapılan duaların ardından anıt törenle açıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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