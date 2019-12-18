Biga'da Sivil Toplum Platformu toplantısında "üniversite" gündemi

18.12.2019 08:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 08:30

Biga ilçesinde, Sivil Toplum Platformunun (STP) 149'uncu toplantısı Biga Sanayici ve İş Adamları Derneği (BİSİAD) Başkanı İsmail Özer başkanlığında Ticaret ve Sanayi Odasında yapıldı.

Biga Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) son gelişim durumunun ele alındığı toplantıda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine (ÇOMÜ) bağlı fakültelerin ve Meslek Yüksekokulu ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi başta olmak üzere iki fakülte ile bir de Meslek Yüksekokulunun faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

Ses getirecek projeler ve ortak çalışmalarla hem Biga'nın reklamının yapılacağını hem de üniversiteyi kurmak için haklı gerekçeler ortaya konulacağını vurgulayan Murat, şunları kaydetti:

"Ulusal ve uluslararası medyada gündemi meşgul edecek projeleriniz olursa Biga haklı bir üne kavuşur. Toplumla iç içe olacak projeleri sizlerin önereceği konuları mutlaka geliştirmemiz gerekir. Ekonomik, sosyal, kültürel her bir konu ile ilgili tavsiyeleriniz neler, belediyelerin karşı karşı kaldığı sorunlar, köylerin, gençlik, yaşlılık, aile neler olabilir sizler bize bildireceksiniz. Bunları organize edecek olan üniversitelerdir. Her bir STK'dan onar kadar konu alsak birçok tez konusu çıkar. Öğrencilerimiz araştırsın, araştırma üniversitesi böyle olur. Bölgesel kalkınma böyle olur. Üniversitelerimiz toplumun emrindedir.

Araştırma üniversitesi olmada lisansüstü eğitim çok önemli. Araştırmacı yetiştirmek çok önemli. Meslek Yüksekokulları kanayan bir yara ama kuruluş amacı gerçekten güzel. Orta düzeyde vasıflı ara eleman yetiştirmek üzere kurulmuş kurumlar. Sanayicilerimiz bunun tecrübesine sahip. Meslek Yüksekokulu mezunu öğrencileri mutlaka istihdam etmişsinizdir. Kalite niye bu kadar düşük? Öğrencilerimizin okulu bitirdikleri anda hemen iş bulmaları gerekir. Meslek Yüksekokullarındaki eğitimin kalitesini artırmaya karar verdik. Şu anda öğretim üyesi sayısını artırıyoruz. Lisansüstü programları dersi vereceğiz. Tez yönetecekler. Biga güzel bir pilot bölge olabilir. Sanayicilerimizden sadece ekonomik değil, hocalarımızda da destek istiyoruz."

İlçe Kaymakamı Mustafa Can da toplantıda, Parion kazı alanına hafta sonu ilk kez Rusya'dan bir heyetin geleceğini, turizm medyasından 45 kişilik sektör temsilcilerini ağırlayacaklarını duyurdu.

Kaynak: AA