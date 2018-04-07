Biga'da Şehit Polisler İçin Mevlit Okutuldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü 10 Nisan Polis haftası etkinlikleri kapsamında şehit polisler için mevlit okuttu.

Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü, şehit polisler için mevlit okuttu. Dr. Tevfik Başarı Caminde öğle namazı sonrası okutulan mevlide Belediye Başkanı İsmail Işık, İlçe Emniyet Müdürü Aladdin Tekin, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan mevlidin ardından şehitlerin ruhu için dualar edildi.

Emniyet mensupları, cami cemaatine pilav ve ayran ikram etti. - ÇANAKKALE