Biga'da orman yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Biga'da orman yangını

Biga'da orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen orman yangınına anında müdahale eden Biga Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen orman yangınına anında müdahale eden Biga Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Biga'nın Havdan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına Biga Belediyesi İtfaiye ekipleri anında müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Biga Belediyesi İtfaiye Müdürü Recep Tatlıdilli, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizin birçok yerinde meydana gelen yangınlara müdahaleler sürerken, bölgemizde de 7/24 esasına göre dikkatle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün öğle saatlerinde Havdan Köyü yolu üzerinde ormanlık alanda cam atıklarının aşırı sıcak nedeniyle yansımasıyla çıktığını tahmin ettiğimiz yangına vatandaşlarımızın ihbarıyla erken müdahalede bulunduk. Yangın kısa sürede ekiplerimizce kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Ardından soğutma çalışmalarını tamamladık. Yangın öğlen saatlerinde hava sıcaklığının 40 derece olduğu vakitte çıktı. Orman yangınlarıyla hassas bir dönemde olduğumuz günlerde sigara izmariti atılmaması, cam ve diğer çöplerin ormanlık alana atılmaması konusunda vatandaşımızın duyarlı olmasını rica ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Biga'da orman yangını
Biga'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Son dakika haberi: Yusufeli'nde korkutan yangın: 10 ev kül oldu
Son dakika haberi: Yusufeli'nde korkutan yangın: 10 ev kül oldu
Köyceğiz'de 5 gündür söndürülemeyen yangının ilk çıkış fotoğrafı ortaya çıktı
Köyceğiz'de 5 gündür söndürülemeyen yangının ilk çıkış fotoğrafı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Ece Erken Tuğba Özay Şeyma Subaşı Bülent Ersoy
Spor Eda Erdem Mesut Özil Fatih Terim Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Biga'da orman yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 16:23:46. #1.16#

title