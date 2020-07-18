Biga'da orman yangını
Biga'ya bağlı Karabiga beldesinde çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
18.07.2020 09:53 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:56
Biga'ya bağlı Karabiga beldesinde çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Karabiga'da NATO yolu üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 4 arazöz ve 1 su tankerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: AA