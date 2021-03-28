Biga'da orman üretim işçiliğinde mesleki yeterlilik sınavı yapıldı

Biga Orman İşletme Müdürlüğünce orman üretim işçilerinin daha bilinçli olmaları amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kurs düzenlendi.

Biga Orman İşletme Müdürlüğünce orman üretim işçilerinin daha bilinçli olmaları amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kurs düzenlendi.

Sarıkaya mevkisinde düzenlenen sınav, 5 gözetmen tarafından 3 aşamalı olarak yapıldı.

Biga Orman İşletme Müdürlüğü Karabiga Şefi Berk Bağırgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki hafta yapılan sınavda 50 kesimciye mesleki yeterlilik belgesi verdiklerini söyledi.

Bu hafta 80, önümüzdeki haftada da 80 kişi olmak üzere toplam 160 kişiye belge vereceklerini belirten Bağırgan, "Orman işlerimizde 210 kişiye 4'er haftada mesleki yeterlilik belgesi vermiş olacağız. İş güvenliği açısından önem arz eden ve kesimcilerimizin daha bilinçli hale gelmesini sağlayan bu eğitimler devam edecek. Biga'da bundan böyle kesimciler daha bilgili ve bilinçli, iş güvenliği kurallarına uyarak çok daha iyi işler yapacaklar. Üretim şartnamelerimizde bulunması gereken yeterlilik belgesi olmayan kesimcilerimize yer vermeyeceğiz. 'Önceliğimiz insan, iş güvenliği' diyoruz." dedi.

Çanakkale'nin Çiftlikdere köyünden sınava katılan tek kadın olan 58 yaşındaki Gülsüm Yavaş ise 40 yıldır kesim işini yaptığını belirterek, belge almak için sınava girdiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya