Biga'da Mustafa Münip Efendi dualarla anıldı
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Biga'da Mustafa Münip Efendi dualarla anıldı

Biga'da Mustafa Münip Efendi dualarla anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çanakkale'nin Biga ilçesinin manevi isimlerinden olan ve Çiçeklidede olarak anılan Alim Mustafa Münip Efendi vefatının 173. Yıl dönümünde düzenlenen anma programıyla yad edildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinin manevi isimlerinden olan ve Çiçeklidede olarak anılan Alim Mustafa Münip Efendi vefatının 173. Yıl dönümünde düzenlenen anma programıyla yad edildi.

Biga Belediyesi, ilçenin manevi önderlerinden olan ve her yıl geleneksel olarak anılan Alim Mustafa Münip Efendi'yi dün düzenlediği mevlid-i şerif programıyla andı. Çiçeklidede Spor Kulübü Lokali'nde düzenlenen programa; Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti Biga İlçe Başkanı Hasan Sepici, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Alim Mustafa Münip Efendi, kabri başında edilen duaların ardından mevlid-i şerif okunması ve halka ikramda bulunulmasıyla anıldı. Programda, Köşklübağ Cami İmam Hatibi Osman Gürler, Fatih Cami İmam Hatibi İrfan Gültekin, Süleymaniye Cami İmam Hatibi Metin Türken ve Alişdede Cami Müezzini Abdullah Uslu Kur'an-ı Kerim okudu. - ÇANAKKALE

Biga'da Mustafa Münip Efendi dualarla anıldı
Biga'da Mustafa Münip Efendi dualarla anıldı
Biga'da Mustafa Münip Efendi dualarla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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