Biga'da "Krizde Liderlik" Konulu Seminer Düzenlendi

Biga Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik "Krizde Liderlik" konulu eğitim semineri verildi.

Odanın eğitim salonunda düzenlenen seminere Biga Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Melih Akyıl, Meclis Başkan Yardımcısı Jale Kırbaş, yönetim kurulu üyeleri ve iş insanları katıldı.



Seminerde sunum yapan Eğitimci Sinan Ergin, liderin tanımı yaparak örneklerle anlattı.

Liderliğin kişinin kendisini yönetebilme kabiliyeti olduğunu ifade eden Ergin, "Düşüncelerini, duygularını, hislerini, bilgilerini tam anlamıyla yönetebilen bizim için liderdir. Dünyadaki en zor ve imkansız olan iş insanın kendisini yönetebilme kabiliyetidir. Kriz kendi imkanlarınızla büyümenizi sağlar." dedi.

Türkiye'nin son 10 yılda çok badireler yaşadığını hatırlatan Ergin, "Kriz zamanı liderler ortaya çıkar. Bu bazen patrondur. Kriz zamanı çok hızlı karar verileceği için sorumluluk alabilen insana ihtiyaç duyulur. Kriz anında liderin almış olduğu karara herkes adapte olmak zorundadır. Sorumluluk sahibi olan kişi işi bilen bir adamı bulabilir. Sorumluluk seviyesinde olan bir insan ben ne yapacağım demez, anında eyleme geçer." diye konuştu.

Seminer sonunda Ergin, katılımcıların sorularını cevapladı.