Biga'da korkutan yangın

21.01.2020 19:45 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:45

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir mobilya imalathanesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Biga Sanayi Sitesi'nde bir mobilya imalathanesinde sabaha karşı elektrik kontağından çıkan yangın üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken, imalathane kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA