Biga'da kontrolden çıkarak devrilen aracın sürücüsü yaralandı
AA / Serten Akkaya - Haberler | Güncel
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.Y. (18) idaresindeki 34 YZB 35 plakalı otomobil, Biga-Karabiga yolunun Güleçköy mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Aracın hurdaya döndüğü kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Serten Akkaya - Son Dakika Haberleri
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