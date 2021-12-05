Biga'da kontrolden çıkarak devrilen aracın sürücüsü yaralandı - Haberler
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Biga'da kontrolden çıkarak devrilen aracın sürücüsü yaralandı

AA / Serten Akkaya - Haberler | Güncel
Biga'da kontrolden çıkarak devrilen aracın sürücüsü yaralandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Y. (18) idaresindeki 34 YZB 35 plakalı otomobil, Biga-Karabiga yolunun Güleçköy mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Aracın hurdaya döndüğü kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Serten Akkaya - Son Dakika Haberleri

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