Biga'da Kocabaş Çayı taştı, otoparktaki araçlar su altında kaldı-1

BİGA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Biga ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, gece boyunca aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle taştı. Polis ve Zabıta ekiplerinin uyarıyla araçlar çay kenarındaki otoparktan kaldırılırken, bazı araçlar ise sular altında kaldı.

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Ayhan AKKAYABİGA(Çanakkale), (DHA)-