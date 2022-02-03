Biga'da Kocabaş Çayı taştı, otoparktaki araçlar su altında kaldı-1 - Haberler
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Biga'da Kocabaş Çayı taştı, otoparktaki araçlar su altında kaldı-1

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇANAKKALE'nin Biga ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, gece boyunca aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle taştı.

BİGA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Biga ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, gece boyunca aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle taştı. Polis ve Zabıta ekiplerinin uyarıyla araçlar çay kenarındaki otoparktan kaldırılırken, bazı araçlar ise sular altında kaldı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Ayhan AKKAYABİGA(Çanakkale), (DHA)-

Biga'da Kocabaş Çayı taştı, otoparktaki araçlar su altında kaldı-1

Biga'da Kocabaş Çayı taştı, otoparktaki araçlar su altında kaldı-1

Biga'da Kocabaş Çayı taştı, otoparktaki araçlar su altında kaldı-1

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Çanakkale, Kocabaş, Polis, Biga, Güncel, Haber

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