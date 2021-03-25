Biga'da kitap okuma yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kitap okuma alışkanlığı kazandırma projesi kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen ödül törenine Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, proje koordinatörü Türkçe öğretmeni Ali Karademirci, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, projenin temel amacının toplumda farkındalık yaratmak, okuyan, okuduğunu anlayan, sorgulayan, üreten, düşünme becerisini geliştiren öğrenciler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Bu amaçla düzenledikleri projeye 2 bin 200 öğrencinin katıldığını belirten Bilen, "Yaklaşık 1 ay süren süreç esnasında okunan kitaplar sonucunda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin bir kısmı okullarında ödüllendirildi. İlk üçe giren öğrencilere ödüllerini takdim edeceğiz. Projemiz haziran ayına kadar devam edecek." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya