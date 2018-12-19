Biga'da Khgb Toplantısı Yapıldı

Biga'da Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Kaymakam Mustafa Can, Biga Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan toplantıda yaptığı konuşmada, ilçe bağlı köylere 25 milyon 600 bin liralık yatırım yapıldığını söyledi.

Bu yıl köylere, yol, içme suyu, kanalizasyon, eğitim, çevre düzenlemesi gibi alt yapı ve üst yapı yatırımlarında verimli bir dönem geçirdiklerini ifade eden Kaymakam Can, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda KÖYDES, İl Özel İdaresi ve birliğimizin kendi imkanları ile köylerimize 70 kilometre asfalt yol, 135 bin metrekare kilitli parke taşı, 350 kilometre yola 6 bin ton yama malzemesi döküldü. 1 köye menfez inşaatı, 5 köye içme suyu deposu, 1 köye içme suyu şebeke hattı, 1 köye içme suyu şebeke onarımı, 2 köye içme suyu inşaatı, 1 köye drenaj ve ayrım maslağı, 8 köye içme suyu sondajı, 1 köye içme suyu şebeke hattı için boru alımı, 1 köye kanalizasyon şebeke ve 250 kişilik fosseptik inşaatı, 1 köye kanalizasyon ve şebeke hattı onarımı, 22 köye çocuk oyun grubu alımı, 1 köye halı saha inşaatı yapımı gerçekleştirildi."

Köylerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için 77 köye 415 bin lira nakdi yardım yapıldığını anlatan Can, "Şu anda da birliğimizce ihalesi yapılan 1 köyümüzün kanalizasyon ve içme suyu inşaatı ile ilçe merkezimizde 24 derslikli Fatih İlkokulunun yapımı da devam etmektedir." dedi.

Toplantıda, 2019 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi, 2019 yatırım planı ve 2018 yılında yapılan yarımlar görüşüldü. 2019 yılı tahmini gelir bütçesi 30 milyon 377 bin 550 lira, tahmini gider bütçesi ise 30 milyon 377 bin 550 lira olarak kabul edildi.

Kaynak: AA