Biga'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havdan köyünde kırsal alana operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 metre derinlik ve 1,5 metre genişliğindeki alanda kazı yapan S.D, Y.K. ve G.D. gözaltına alındı.
Olay yerinde bulunan kazma, kürek, kova, makara, merdiven ve iplere el konuldu.
Şüpheliler, cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.