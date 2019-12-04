Biga'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı
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Biga'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

04.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:08
Biga'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

'nin ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havdan köyünde kırsal alana operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 metre derinlik ve 1,5 metre genişliğindeki alanda kazı yapan S.D, Y.K. ve G.D. gözaltına alındı.

Olay yerinde bulunan kazma, kürek, kova, makara, merdiven ve iplere el konuldu.

Şüpheliler, cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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