Biga'da iki köyde muhtarlık seçimi yapılacak
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Biga'da iki köyde muhtarlık seçimi yapılacak

Biga'da iki köyde muhtarlık seçimi yapılacak
Anadolu Ajansı / Serten Akkaya - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Eskibalıklı ve Camialan köylerinde 6 Haziran Pazar günü muhtarlık seçimleri için sandık kurulacak.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Eskibalıklı ve Camialan köylerinde 6 Haziran Pazar günü muhtarlık seçimleri için sandık kurulacak.

Vefat eden muhtarların yerine seçilecek muhtarlar için her iki köyde ikişer aday yarışacak.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacak seçimlerde, Eskibalıklı'da 42, Camialan köyünde ise 39 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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Biga'da iki köyde muhtarlık seçimi yapılacak - Haberler
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