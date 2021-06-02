Biga'da iki köyde muhtarlık seçimi yapılacak

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Eskibalıklı ve Camialan köylerinde 6 Haziran Pazar günü muhtarlık seçimleri için sandık kurulacak.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Eskibalıklı ve Camialan köylerinde 6 Haziran Pazar günü muhtarlık seçimleri için sandık kurulacak.

Vefat eden muhtarların yerine seçilecek muhtarlar için her iki köyde ikişer aday yarışacak.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacak seçimlerde, Eskibalıklı'da 42, Camialan köyünde ise 39 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya