Biga'da iki köy karantina altına alındı
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Biga'da iki köy karantina altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Biga'da iki köy karantina altına alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantina altına alındı.

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantina altına alındı.

Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artış görülen korona virüs vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla Kalafat ve Gürçeşme köylerinin 10 gün süreyle karantina altına alındığını duyurdu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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