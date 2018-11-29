Biga'da Hayvancılığa Talep Arttı

Biga'da küçükbaş hayvan kalitesinin arttırılması için 16 adet damızlık koç, çekilen kurayla sahiplerine verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vasfi Karaca ile sürü sahipleri katıldı.

Biga Canlı Hayvan Borsası'nda yapılan kura ile dağıtım töreninde konuşan Karadağ, burada üstün, verimli ırklara sahip koyun sürülerinin daha elit hale getirmesinin amaçlandığını söyledi.

Temiz, ıslah edilmiş, elit bir sürü haline getirmek için diğer illerden özel seçim yapıp işletme sahiplerine koç verdiklerini belirten Karadağ, "Zaman içerisinde tüm işletmelere birer koç vererek ıslah edeceğiz. Bugün dağıtılan her biri 2 bin 500 liraya mal olan koçlar için yüzde 25'i üreticiden, yüzde 75'i içinse devlet katkısı sağlanmıştır." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vasfi Karaca ise ilçede 22 bin keçi, 68 bin koyun olmak üzere 90 bin küçük baş hayvan sayısına ulaştıklarını aktardı.

Elmalı köyünden 22 yaşındaki Büşra Geniş ise 50 koyunu bulunduğunu koç için başvuru yaptığını kurada çıktığı için çok sevinçli olduğunu kaydetti.