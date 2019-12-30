Biga'da fırtına nedeniyle adliye sarayının çatısı uçtu
Çanakkale'nin Biga ilçesinde adliye binasının çatısı fırtına nedeniyle uçtu.
30.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:42
Çanakkale'nin Biga ilçesinde adliye binasının çatısı fırtına nedeniyle uçtu.
Şirintepe mevkisinde bulunan binanın çatısından kopan parçalar çevreye dağıldı. Bu sırada kopan parçalardan bazıları enerji nakil hattına takılarak zarar verdi.
Yüksek gerilim hattında asılı kalan parçalar daha sonra rüzgarın etkisiyle yere düştü.
Kaynak: AA