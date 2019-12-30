Biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı binanın çatısı uçtu (2)
ADLİYE BİNASININ ÇATISINDAN KOPAN PARÇA UÇTUÇanakkale'nin Biga ilçesinde, fırtına nedeniyle Şehit Alper Tunga Akan Caddesi'nde bulunan adliye binasının çatısından kopan sac parçası, arka taraftaki evin çatısına düştü.
30.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:18
ADLİYE BİNASININ ÇATISINDAN KOPAN PARÇA UÇTU
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, fırtına nedeniyle Şehit Alper Tunga Akan Caddesi'nde bulunan adliye binasının çatısından kopan sac parçası, arka taraftaki evin çatısına düştü. Evin çatısında hasar meydana gelirken, adliye binası çevresinde önlem alındı.
Kaynak: DHA