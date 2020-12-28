Biga'da emniyet mensuplarından kan bağışı kampanyasına destek
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Biga'da emniyet mensuplarından kan bağışı kampanyasına destek

28.12.2020 08:33 | Son Güncelleme: 28.12.2020 08:36
Biga'da emniyet mensuplarından kan bağışı kampanyasına destek

Çanakkale'nin Biga ilçesinde emniyet mensupları, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde emniyet mensupları, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan ve Yunus Timlerine bağlı polisler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde lösemi tedavisi gören Şuayip Şen için başlatılan kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.

Kan bağışı kampanyası, Belediye Meydanı'nda konuşlanan Türk Kızılay kan bağışı aracında yürütüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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