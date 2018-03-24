Biga'da Edes Projesi Umut Oldu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Engellilere Destek Programı (EDES) kapsamında Çanakkale'nin Biga ilçesinde hazırlanan "Engelsiz Eğitim Atölyesi"yle hayata geçirilen özel gün ve nikah şekeri hazırlama kursu, bedensel ve zihinsel engelliler ile ailelerine umut oldu.



Biga'dan 28 engelli bireyin katıldığı proje çerçevesinde ilk olarak nikah şekeri hazırlama kursu açıldı.

Proje Koordinatörü Eda Kahraman Öge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Engelsiz Eğitim Atölyesi" ile ilçede yaşayan engellilere yönelik nikah şekeri hazırlama kursunun Halk Eğitim Merkezi olarak 20 Mayısta sona ereceğini söyledi.



Öğrenim çağı dışına çıkmış yetişkin engelli bireylere ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli eğitimler vererek eğitim fırsatı sağlamak ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak, bilgi ve becerilerini geliştirmelerine destek olmak bu bağlamda da topluma kendine güvenen üretken, mutlu bireyler kazandırmayı amaçladıklarını vurgulayan Öge, şöyle konuştu:

"Etkinliğin başından itibaren bireylerin el koordinasyonları ve dikkatleri gelişti. Hareketlerinde önemli derecede düzelme yaşandı. Engelli bireyler kursta iken aileler de dolgu oyuncak bebek yapımı kursuna katıldı. Boncuk çiçek yapımı çalışmalarımızı çarşamba günü saat 10'da 'Hayal' isimli sergi ile AVM'de açacağız. Bunun yanında 174 saatlik dolgu oyuncak bebek yapımı kursumuzda kursiyerlerimizin annelerinden oluşan 15 kursiyerimiz ile halen devam etmektedir."

Kursiyerlerden İnci Eker'in annesi Nurten Eker ise kursun açılmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Müjdat Yüksel ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Hikmet Cevher, kursları ziyaret ederek kursiyerlerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Yüksel ve Cevher, el sanatları öğretmenleri Fatma Ilgın ve Melek Aslan'dan bilgi aldı.