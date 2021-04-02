Biga'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 gram skunk ele geçirildi
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Biga'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 gram skunk ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Serten Akkaya - Haberler | Güncel
Biga'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 gram skunk ele geçirildi

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 500 gram skunk maddesine el konuldu.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 500 gram skunk maddesine el konuldu.

İlçe genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik teknik takip çalışması gerçekleştirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yapılan takip sonrası belirlenen araca yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, araca saklanmış halde 500 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Araçtaki 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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